Spielbetrieb im Handball und Fußball eingeschränkt : Corona bereitet Probleme – viele Absagen in der Region

Amateursport Der Spielbetrieb in den Handball- und Fußball-Ligen der Region war am Wochenende stark eingeschränkt. Viele Partien fielen coronabedingt aus. Darunter die Spiele von Fußball-Regionalligist FC Wegberg-Beeck und Handball-Regionalligist TV Korschenbroich.

Wie stark die Sportwelt von der Omikron-Welle getroffen wird, zeigt die Handball-Europameisterschaft in Ungarn und der Slowakei . Die deutsche Nationalmannschaft musste 13 positive Corona-Fälle hinnehmen, über die Hälfte des ursprünglich nominierten Kaders fällt aus – und selbst bei den nachgerückten Akteuren gab es nun zwei positive Befunde. In allen Nationalteams dieser EM befinden sich über 100 infizierte Spieler.

Doch auch der Amateursport ist von der momentanen Lage nicht gefeit. Handball-Regionalligist und aktueller Spitzenreiter TV Korschenbroich hätte am Samstag in heimischer Halle gegen die HG Remscheid gespielt. Coronabedingt wurde diese Partie abgesagt. „Wir hatten in unserer Mannschaft drei Corona-Verdachtsfälle“, berichtet Trainer Dirk Wolf. „Letztlich war die Entscheidung zur Absage richtig, denn es stellte sich heraus, dass es nicht nur ein Verdacht war, die drei Spieler haben sich mit dem Virus infiziert.“ Eigentlich hatte der TVK geplant, die Zuschauer in der Waldsporthalle mit der Bekanntgabe der Vertragsverlängerung von Maximilian Tobae bis 2023 zu erfreuen. Das klappte wegen der Absage nicht, was der Kreisläufer ausgesprochen schade fand, „denn die Heimspiele sind immer ein ganz besonderes Erlebnis und es macht einfach Spaß, vor solch einer Kulisse zu spielen. Ich fühle mich hier unglaublich wohl.“ Der 24-Jährige war vor der laufenden Saison vom TV Aldekerk gekommen, erzielte in zwölf Spielen 33 Treffer und entwickelte sich zum Leistungsträger und Publikumsliebling. Von den weiteren vier Regionalliga-Spielen konnten auch die Duelle zwischen dem TSV Bonn und BTB Aachen sowie MTV Dinslaken gegen OSC Rheinhausen nicht stattfinden.