Fußball : Karl-Heinz „Kalli“ Born – der Mann für alle Fälle beim SV Herongen

Straelen Der 60-Jährige ist derzeit als Jugend-Obmann für den Klub aktiv. Trainer, Spieler und Senioren-Obmann war er auch schon. Er erklärt, warum ihm die Nachwuchs-Arbeit so wichtig ist.

Der Jugendfußball steht vielerorts vor schwierigen Zeiten. Nachwuchs ist rar gesät. Gerade Dorfvereinen ist es oft nicht mehr möglich, für jede Altersklasse eigenständig eine Mannschaft zu stellen. Jugend-Spiel-Gemeinschaften sind das probate Mittel, um Kindern und Jugendlichen dennoch die Möglichkeit zu bieten, ihr geliebtes Hobby weiterhin ausüben zu können. Viele Klubs kommen nicht mehr ohne sie aus. Daran wird sich in Zukunft gewiss nichts ändern.

Karl-Heinz Born, Jugend-Obmann des SV Herongen, stemmt sich mit aller Macht gegen diese Entwicklung. Die Arbeit mit dem Fußball-Nachwuchs bestimmt seit vielen, vielen Jahren sein Leben. Für Karl-Heinz „Kalli“ Born ist sie eine Herzensangelegenheit. Nach seiner aktiven Fußball-Laufbahn – 23 Jahre im Dress des SV Herongen und fünf im Trikot des SV Straelen – trat Born beim SVS 1998 zum ersten Mal als Jugend-Coach in Erscheinung. Sieben Jahre trainierte er die Nachwuchs-Kicker des SV Straelen, darunter auch seinen Sohn.

Born bewies nicht nur großes Geschick darin, Nachwuchs für den Fußball zu gewinnen. Er bewies auch bei den Senioren Überzeugungsvermögen. In seiner Zeit als Obmann habe er etwa 60 Spielern zum Wechsel nach Herongen bewegen können, so Born. „2017 wollte ich meine ehrenamtliche Tätigkeit eigentlich beenden. Doch auf Bitten der Eltern habe ich bereits ein Jahr später eine F-Jugend übernommen, die keinen Trainer hatte“, sagt er.

Bei seinem zeitaufwändigen Engagement hat er die volle Rückendeckung seiner Frau Anette genossen. Mit seinen Jugend-Teams aus Straelen und Herongen nahm der passionierte Motorradfahrer insgesamt fünfmal an großen Turnieren in Spanien teil. Daran erinnert sich Karl-Heinz Born sehr gerne zurück. „Um bei solchen Veranstaltungen zu starten, braucht es einiges an Organisations-Talent. Das habe ich zum größten Teil meiner Frau zu verdanken, die mich immer unterstützt und bei der Vorbereitung mitgeholfen hat.“