Zweite Handball-Bundesliga der Frauen : Niederlage Nummer 14, aber beste Saisonleistung

Kerken TV Aldekerk bringt den Tabellenzweiten VfL Waiblingen beim 31:33 in arge Bedrängnis und schrammt nur um Haaresbreite am ersten Erfolgserlebnis vorbei.

Das war knapp ! Ausgerechnet gegen den Titelaspiranten VfL Waiblingen hat der TV Aldekerk am Sonntag sein erstes Erfolgserlebnis in der Zweiten Handball-Bundesliga der Frauen nur um Haaresbreite verpasst. Am Ende musste sich der Aufsteiger zwar gegen den Tabellenzweiten mit 31:33 (16:14) geschlagen geben und damit im 14. Anlauf Niederlage Nummer 14 hinnehmen. Doch in jedem Fall lieferte die Mannschaft gegen den haushohen Favoriten ihre beste Saisonleistung. Waiblingens Trainer Thomas Zeitz war die Erleichterung anzusehen, als er nach 60 aufregenden Minuten zum Interview kam. „Das war ein sehr schweres Stück Arbeit. Wir waren gewarnt und hatten einen Matchplan, aber wir waren hinten zu passiv und haben zu leichte Tore bekommen.“