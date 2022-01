Volleyball-Regionalliga der Frauen : VC Eintracht geht als Spitzenreiter in die Aufstiegsrunde

Geldern Der VC Eintracht Geldern hat sich am letzten Vorrunden-Spieltag mit einem 3:2 beim VTV Freier Grund eine ideale Ausgangsposition verschafft.

Der VC Eintracht Geldern startet als Team mit der höchsten Punktzahl in die Aufstiegsrunde zur Dritten Volleyball-Liga der Frauen. Die Mannschaft um Trainer Eung-Zoll Chung, die sich bereits am vorletzten Spieltag qualifiziert und damit ihr eigentliches Saisonziel erreicht hatte, feierte am Sonntagabend stark ersatzgeschwächt mit 3:2 (23:25, 25:20, 25:17, 19:25, 15:8) beim VTV Freier Grund Neunkirchen ihren zehnten Saisonsieg. Auch der Gegner aus dem Siegerland, der seine Chance auf einen der ersten drei Plätze am Samstag mit einem 3:2 beim abgeschlagenen Schlusslicht SV Wachtberg fast schon verspielt hatte, hatte Grund zum Jubeln und sicherte sich auf den letzten Drücker doch noch Platz drei.