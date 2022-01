Gebühren in Straelen : Straelener zahlen 2022 weniger für die Müllabfuhr

Straelen Die Stadtverwaltung Straelen verschickt demnächst die Gebührenbescheide. Vieles wird preisgünstiger. Doch die Friedhofsgebühren steigen zum Teil drastisch.

Friedhofsgebühren In diesem Bereich werden die Gebühren durchweg angehoben, teilweise drastisch. Die Bestattungsgebühren für ein Kind unter sechs Jahren in einem Reihengrab verteuern sich von 276 auf 295 Euro. Die Bestattung eines Erwachsenen oder eines Kindes ab dem sechsten Lebensjahr in einem (pflegefreien) Reihengrab kostet künftig statt 834 Euro dann 932 Euro. Die Beisetzung in einer Urne in einem Urnenreihengrab, Urnenwahlgrab, Wahlgrab oder anonym kostet statt 371 Euro künftig 403 Euro. Günstiger wird nur die Bestattung auf dem Streufeld: 317 statt 371 Euro. Der Erwerb eines Reihengrabs für Erwachsene oder Kinder ab sechs (Nutzungsrecht 25 Jahre) verteuert sich von 1513 auf 1778 Euro. Ein Urnenwahlgrab oder eine Urnengruft kostet für 25 Jahre statt bisher 1048 Euro künftig 1241 Euro. Ein Pauschalbetrag von 196 Euro gilt künftig für die Nutzung einer Leichenhalle. Die Benutzung der Einsegnungshalle Herongen wird künftig mit 230 Euro statt 132 Euro berechnet. Die Benutzung des Trauerhauses Straelen verteuert sich von 132 auf 421 Euro.