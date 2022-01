Handball-Bundesliga der A-Juniorinnen : ATV-Nachwuchs plant den Einzug ins Viertelfinale

Trainer René Baude möchte mit seiner Mannschaft den Sprung ins Viertelfinale festzurren. Foto: Roland Beyer

Kerken Mit einem Heimsieg können sich die Aldekerker Mädchen im Kampf um die Deutsche Meisterschaft vorzeitig für die Runde der letzten Acht qualifizieren.

Die A-Juniorinnen des TV Aldekerk stehen unmittelbar vor dem Einzug ins Viertelfinale um die Deutsche Handball-Meisterschaft. Am Samstag kann sich die Mannschaft um Trainer René Baude, die bereits Ende November mit einem 32:20 gegen Borussia Dortmund in die Zwischenrunden-Gruppe 2 gestartet ist, mit einem Sieg gegen den HTV Hemer vorzeitig für die Runde der letzten Acht qualifizieren (Anwurf um 16 Uhr in der Vogteihalle).

„Wir wollen unbedingt gewinnen, damit wir nicht im letzten Gruppenspiel beim Buxtehuder SV unter Zugzwang stehen“, sagt Baude. Der Gegner aus Norddeutschland hat seine Stärke im ersten Spiel mit einem 45:24 gegen Hemer eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Mannschaft aus dem Sauerland wiederum hatte sich in der Vorrunde mit Auswärtssiegen beim Berliner TSC und in Zwickau für die Zwischenrunde qualifiziert. „Wir sind in jedem Fall vor unserem Gegner gewarnt“, sagt Baude. „Hemer hat eine gute Mannschaft und insgesamt eine sehr positive Entwicklung genommen.“