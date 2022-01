Fußball : Pfeiffers Verletzung überschattet letzten SVS-Test

Der SV Straelen, hier Toshiaki Miyamoto (Mitte), enttäuschte bei der Generalprobe vor der Fortsetzung der Meisterschaft in Hälfte eins. Foto: Heinz Spütz

Straelen Der Angreifer des Regionalligisten SV Straelen zieht sich beim 2:4 in Homberg eine Schultereckgelenksprengung zu und fällt vermutlich für den Rest der Saison aus.

Eine Woche vor der Fortsetzung der Saison in der Fußball-Regionalliga testete der SV Straelen beim Ligarivalen VfB Homberg noch einmal seine Form. Bei nasskalter Witterung bot die Mannschaft bei der 2:4 (1:3)-Niederlage beim stark abstiegsgefährdeten Gastgeber zumindest im ersten Durchgang eine Leistung, die die wenigen mitgereisten Anhänger nicht erwärmen konnte.

In der 38. Minute bekam der SV Straelen einen Freistoß zugesprochen. Timo Mehlich legte sich den Ball an der linken Strafraumseite zurecht. Jeder erwartete nun eine Flanke, doch Mehlich markierte mit einem Schuss auf die kurze Ecke den Anschlusstreffer. Die Reaktion der Homberger ließ nicht lange auf sich warten. Nach einem Eckball war wiederum Talarski zur Stelle und erzielte das 3:1.

Drei Tore in einer Halbzeit von einem Team kassiert zu haben, das in 20 Pflichtspielen gerade 13 Treffer erzielt hatte, sprechen eine deutliche Sprache über die gezeigte Leistung des SV Straelen. Sie war auch nicht damit zu beschönigen, dass den Akteuren vier intensive Laufeinheiten in den Knochen steckten. Mit Ausnahme der Flügelspieler Kelly Lunga und Irwin Pfeiffer wechselte SVS-Trainer Thomas Gerstner zur Pause die komplette Kapelle aus. Die stark veränderte Formation machte es im zweiten Durchgang deutlich besser, ließ Laufbereitschaft und Spritzigkeit nicht vermissen.