Volleyball-Regionalliga der Frauen : VC Eintracht und die große Frage nach der Ausgangsposition

Geldern/Kevelaer Vor dem letzten Spieltag ist noch völlig offen, mit welcher Punktzahl das Gelderner Team in die Aufstiegsrunde startet. Die Gäste beklagen vor dem Auftritt im Siegerland viele Ausfälle.

Fest steht bislang nur, dass sich der VC Eintracht Geldern in der Vorrunden-Gruppe 1 der Volleyball-Regionalliga der Frauen vorzeitig für die Aufstiegsrunde zur Dritten Liga qualifiziert hat. Doch vor dem letzten Spieltag ist noch völlig offen, von welcher Position aus die Mannschaft ab 12. Februar ins Rennen der besten sechs Teams aus den Gruppen 1 und 2 ins Rennen um den einen Aufstiegsplatz startet. Die Kandidaten nehmen die Punkte mit, die sie in der Vorrunde gegen die beiden Mitbewerber aus ihrer Gruppe erzielt haben.

Das bedeutet für den VC Eintracht Geldern ganz konkret: Im Idealfall hat das Team acht Punkte auf seinem Konto. Dieser tritt ein, wenn Verfolger PTSV Aachen II am Sonntag beim Tabellenfünften SC 99 Düsseldorf gewinnt und höchstens mit 2:3 verliert. Und wenn die Eintracht am Sonntag ihrerseits im letzten Spiel beim VTV Freier Grund Neunkirchen leer ausgeht, der wiederum zuvor noch am Samstag beim abgeschlagenen Tabellenletzten SV Wachtberg drei Punkte einfahren muss. Damit wäre der VV Humann Essen, der am Sonntag beim Vorletzten SG Langenfeld klarer Favorit ist, in jedem Fall aus dem Rennen. Lediglich drei Punkte (aus dem 3:0 im Hinspiel gegen Freier Grund) könnte die Eintracht vorweisen, wenn die Aachener Mannschaft auf der Zielgeraden scheitert und in Düsseldorf glatt verliert. Fünf Zähler (aus den beiden Spielen gegen Aachen) wären es immerhin noch, wenn die Gelderner Mannschaft im letzten Spiel den Kontrahenten aus dem Siegerland aus dem Rennen wirft.