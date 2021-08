Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Bei Union Wetten läuft es in der Offensive bereits rund

Kevelaer Trainer Christian Offermanns setzt sich mit seinem Team ein ambitioniertes Ziel. Zu Beginn der neuen Saison ist das Personal aber knapp.

Wenn Union Wetten in der Gruppe zwei der Fußball-Kreisliga A am Sonntag zum Auftakt den SC Auwel-Holt empfängt, dann geht es für das Team nach Ansicht von Spielertrainer Christian Offermanns bereits um eine Menge. Dem A-Ligisten würden, so der Coach, schon zu Beginn Schlüsselwochen bevorstehen. „Den kompletten September sind wir durch urlaubsbedingte Ausfälle immer wieder personell geschwächt“, sagt Offermanns. An den Spieltagen eins, drei und fünf müsse man gegen Auwel-Holt, GW Vernum und den SV Herongen stark dezimiert in den Ring.