Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Mittelfeld ist das Prunkstück des TSV Nieukerk

Kerken Trainer Wilfried Steeger will mit seiner Mannschaft die Aufstiegsrunde erreichen. Die Personalsituation könnte allerdings ein Problem werden.

Der TSV Nieukerk ist bestens gewappnet für den Saisonstart in der Gruppe zwei der Fußball-Kreisliga A am Sonntag, 15 Uhr, beim SV Herongen. Bereits im Mai stand das Team von Trainer Wilfried Steeger wieder auf dem Platz. Die Zeit habe man zielführend investiert. „Wir sind gut vorbereitet, vor allem konditionell habe ich überhaupt keine Bedenken“, sagt der Coach, der beim TSV in seine fünfte Saison geht.