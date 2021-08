Vor dem zweiten Spieltag der Kreisliga A : Die Hückelhovener Tormaschine läuft einfach weiter

Traf am ersten Spieltag doppelt – bereitete zudem zwei weitere Treffer vor: Sahin Dagistan (r.) von Ay-Yildiz Spor Hückelhoven Foto: Laaser, Jürgen (jl)

Kreisliga A Heinsberg In der Kreisliga A steht am Mittwoch bereits der zweite Spieltag der neuen Saison auf dem Programm. Ob sich Spitzenreiter Ay-Yildiz Spor Hückelhoven gegen den SV Roland Millich erneut in Torlaune zeigen wird?

Sahin Dagistan weiß, wo das Tor steht. Das hat der 33-jährige Stürmer bereits für Alemannia Aachen und den FC Wegberg-Beeck in der Regionalliga West unter Beweis gestellt. Seit drei Jahren spielt der gebürtige Heinsberger bei Ay-Yildiz Spor Hückelhoven und ist ein Grund für die bärenstarke Offensive des A-Kreisligisten. Als die Hückelhovener 2019 aus der Kreisliga B aufgestiegen sind, hatten sie am Ende nach 24 Spielen 74 Tore auf dem Konto – an einem Drittel davon war Dagistan direkt beteiligt. In der vergangenen Spielzeit stand Ay-Yildiz Spor Hückelhoven bei 33 Treffern – wohlgemerkt bei acht ausgetragenen Partien, ehe die Saison coronabedingt abgebrochen wurde. Ein Schnitt von mehr als vier Toren pro Spiel.

Und damit machen die Hückelhovener, die zum Favoritenkreis auf die Meisterschaft und den Aufstieg zählen, in der neuen Spielzeit einfach weiter. Der 5:2-Erfolg am ersten Spieltag gegen den VfJ Ratheim markierte den höchsten Sieg am Wochenende und sicherte Ay-Yildiz Spor direkt den ersten Tabellenplatz. Und erneut hatte Sturmspitze Sahin Dagistan großen Anteil an dem Kantersieg: Zwei Toren und zwei Vorlagen steuerte der 33-Jährige bei.

Sahin Dagistan von Ay-Yildiz Spor Hückelhoven Foto: Fupa/Dagistan