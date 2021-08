Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SV Herongen möchte die Favoriten ärgern

Straelen Spielertrainer Sebastian Tissen hat einen Kader von 25 Spielern. Dennoch habe seine Mannschaft noch „ganz, ganz viel Luft nach oben“.

Die lange Spielpause im Amateurbereich hat viele Fußballballteams stark gebeutelt zurückgelassen. Nicht wenige Spieler, aber auch Trainer, haben in dieser Zeit, beispielsweise aus familiären Gründen, dem Fußball den Rücken gekehrt. Jene, die nun wieder darauf brennen, für ihre Vereinsfarben aufzulaufen, mussten womöglich fitnesstechnisch einiges aufholen. So auch beim A-Ligisten SV Herongen.

Personell ist das Team von Spielertrainer Sebastian Tissen im direkten Vergleich mit der Liga-Konkurrenz allerdings bestens aufgestellt. 25 Spieler stehen im Kader. „Es hat sich einiges getan. Der Kader hat sich in der Breite vergrößert. Die Situation ist definitiv besser als im letzten Jahr“, sagt Tissen. Man habe sich sogar in der luxuriösen Lage befunden, ein paar Spieler in die zweite Mannschaft oder in den erweiterten Kader schieben zu können.