Fußball-Regionalliga : SV Straelen verpflichtet zwei Talente

Straelen Amir Ahmedi und Martin Gyameshie sind die Neuzugänge Nummer 13 und 14 des SVS. Sie spielten zuletzt für den SC Paderborn in der A-Jugend-Bundesliga.

Der Fußball-Regionalligist SV Straelen hat gut zwei Wochen, bevor das Transferfenster geschlossen wird, seinen Kader noch einmal personell aufgestockt und die Neuzugänge Nummer 13 und 14 verpflichtet. Amir Ahmedi und Martin Gyameshie verstärken das Aufgebot von Trainer Benedict Weeks. Beide Spieler sind erst 19 Jahre alt und sind zuletzt in der U-19-Mannschaft des Zweitligisten SC Paderborn aktiv gewesen. Das Team lief in der Jugend-Bundesliga auf.

„Wir haben beide den gleichen Spielerberater und sind so nach Straelen gekommen. Ich wohne in Viersen und kenne die Ecke hier“, sagt Amir Ahmedi. Martin Gyameshie wurde, bevor er zum SC Paderborn wechselte, in der Knappenschmiede des FC Schalke 04 ausgebildet. Beide Akteure befanden sich seit zwei Wochen im Probetraining und unterzeichneten jetzt ihre Verträge beim SVS.