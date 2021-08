Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : SC Auwel-Holt startet mit einem Rumpfkader

Straelen Trainer Carsten Schaap stehen aktuell lediglich 15 Feldspieler zur Verfügung. Trotzdem peilt er in der Gruppe zwei einen Platz unter den Top Fünf an.

Der SC Auwel-Holt hatte vor einem Jahr einige bemerkenswerte Neuzugänge aus der Bezirksliga an Bord geholt und mit Coach Carsten Schaap sowie Co-Trainer Rene Verbeek ein ambitioniertes Übungsleiter-Duo installiert. Mitsamt veränderter Spielidee trug der neu eingeschlagene „Holter Weg“ schnell Früchte. Bis zur Saisonunterbrechung in der Gruppe zwei der Fußball-Kreisliga A gewann das Team fünf seiner acht Spiele und stand auf Platz drei. Das Konzept von Schaap schien aufzugehen.

Ein Jahr später sieht die Situation im Lager des Sportclubs deutlich ungemütlicher aus. Im Sommer 2020 hatte man sich noch in der äußerst luxuriösen Lage gesehen, einen 32-köpfigen Kader nach der Vorbereitung auf 23 Akteure verringern zu können. Nun müssen sich Schaap und Verbeek, der auch selbst auf dem Platz steht, mit 15 Feldspielern und drei Torhütern begnügen. Verglichen mit der Liga-Konkurrenz, bei der sich in Sachen Spielerwechsel verhältnismäßig wenig tat, sah sich der SC mit einer Flut an Abgängen konfrontiert. Ein Blick ins Lazarett sorgt da nicht für bessere Laune.