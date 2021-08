Fußball-Landesliga : TSV Wachtendonk-Wankum eröffnet die Saison

Trainer Guido Contrino hat eine schwierige Vorbereitung mit seiner Mannschaft absolviert. Foto: Norbert Prümen

Wachtendonk Die Mannschaft von Trainer Guido Contrino empfängt am kommenden Freitag den VfL Rhede. Obwohl die Vorbereitung nicht optimal lief, sind die Verantwortlichen zuversichtlich. Die Personallage hat sich auch etwas entspannt.

Es gibt so Momente, da spürt ein Trainer, dass man mit seiner Mannschaft auf dem richtigen Weg ist. Diesen Moment erlebte Guido Contrino, Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Wachtendonk-Wankum, vor knapp drei Wochen im Testspiel gegen Viktoria Goch. Obwohl seinen Spielern das Trainingslager noch in den Knochen steckte, drehten sie einen Pausenrückstand am Ende zu einem 3:2-Erfolg um. „Ich kann nur den Hut vor meiner Mannschaft ziehen. Es war bemerkenswert, wie sie die Partie gegen einen starken Gegner wie Goch nach diesem strapaziösen Programm noch mit einer Energieleistung gedreht hat. Ein Remis wäre allerdings auch gerecht gewesen“, sagte der TSV-Trainer damals zur Leistung seines Teams.

Dabei war die Vorbereitungszeit für den Landesligisten alles andere als optimal. „Wir waren schon arg gebeutelt, was die Situation in personeller Hinsicht in der Vorbereitung betrifft“, so Contrino. Es gab drei Dauerverletzte. Einige Spieler fehlten zeitweise, weil sie wegen Corona in Quarantäne mussten. „Zudem haben wir unseren Spielern in Sachen Urlaubsplanung freie Hand gegeben“, sagt der Sportliche Leiter Timo Pastoors. Da war die Trainingsbeteiligung mitunter schon recht überschaubar. Die ersten Testspiele waren dann auch nicht von Erfolg gekrönt, auch wenn letztlich das Ergebnis nur eine zweitrangige Bedeutung hat. „Unter Testspielen verstehe ich, verschiedene Spielsituationen auszuprobieren. Das war bei den elf oder zwölf Spielern, die meistens zur Verfügung standen, natürlich nicht möglich“, sagt Contrino, der sich das alles ein wenig anders vorgestellt hatte.

Info Saisonstart schon am Freitag gegen VfL Rhede Programm Der TSV Wachtendonk-Wankum startet bereits am kommenden Freitagabend, 20 Uhr, mit dem Heimspiel gegen den VfL Rhede in die neue Landesliga-Saison. Die Mannschaft von Trainer Guido Contrino tritt danach am Mittwoch, 25. August, 20 Uhr, im Kreispokal beim Bezirksligisten SV Walbeck an. In der Meisterschaft geht es dann am Sonntag, 29. August, 15 Uhr, mit der Partie beim PSV Wesel weiter.

Eine so kuriose Vorbereitung habe er noch nicht erlebt. Mitunter saßen auf der Ersatzbank nur der zweite Torhüter, Co-Trainer und Torwarttrainer, die bei Bedarf dann eingewechselt werden mussten. Auch Timo Pastoors schnürte im Testspiel gegen den TSV Nieukerk nochmals die Fußballschuhe.

Nico Drummer, der von Nettetal zu den Wachtendonkern kam, wird dem TSV in der kommenden Saison nicht zur Verfügung stehen. Er musste aus persönlichen Gründen nach Norddeutschland ziehen. Ersatz für den Defensivspieler lässt auch noch auf sich warten. Es gebe zwar schon eine Person, noch sei aber nichts spruchreif. Einen weiteren Stürmer konnte Pastoors indes bisher nicht verpflichten, der aber noch Optionen in der Hinterhand hat. Trotz der mitunter widrigen Bedingungen in der Vorbereitungsphase, hat dies der Stimmung innerhalb der Mannschaft keinen Abbruch getan. Zwischenzeitlich hat sich die personelle Lage vor dem ersten Meisterschaftsspiel am kommenden Freitag gegen den VfL Rhede auch entspannt.

„Inzwischen sind zwei Spieler aus dem Urlaub zurück. Ich hoffe, dass auch die zwei angeschlagenen Spieler bis Freitag wieder fit sind“, sagt Contrino.