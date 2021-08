Projekt „Smart City Willich“ : Mittelständler der Union kritisieren CDU-Antrag

Willich Die Willicher CDU-Fraktion hat einen Antrag gestellt, damit sich Willich zu einer „Smart City“ entwickelt. Die Mittelstandsvereinigung der Union ist unzufrieden mit Inhalt und Vorgehensweise.

„Smart City ist ein Konzept, unter dem innovative, effiziente und vernetzte Systeme für Mobilität, für Wohnen, für Handel- und Gewerbe sowie für Umweltschutz in einer Stadt entstehen können. Die Städte können damit besser vernetzt werden“, so die MIT in einer Pressemitteilung. Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat habe im Mai 2021 Einzelheiten hierzu in der „Smart City Charta“ genau beschrieben und auch Förderprogramme aufgelegt, um die digitale Transformation von Kommunen nachhaltig zu gestalten und zu unterstützen.„Die Mitglieder der CDU-Fraktion wurden über die Initiative in Willich leider über die Presse informiert, Rückmeldungen sind wohl im Sande verlaufen, Ergebnisse nebst Antragsinhalte wiederum über die Presse kommuniziert; das geht so nicht“, sagt Kurzawa.