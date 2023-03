Zug konnte noch bremsen Zugverkehr beeinträchtigt: Auto blockiert Bahngleise in Nieukerk

Glimpflich abgelaufen ist am Mittwoch ein Vorfall am Bahnübergang der Kölner Straße in Nieukerk. Dort blockierte um kurz nach 9 Uhr ein Pkw die Bahngleise. Warum das Auto zum Stillstand kam und nicht weiterfahren konnte, ist nach Angaben der Kreispolizeibehörde noch unbekannt. Ein Zug des Niersexpress habe sich von Kempen aus dem Bahnübergang genähert. Laut Polizei entdeckte der Zugführer das Hindernis aber rechtzeitig und konnte glücklicherweise früh genug bremsen, so dass niemand zu Schaden kam. Die Bahnstrecke war für etwa eine halbe Stunde lahmgelegt. Das Fahrzeug wurde schließlich vom ADAC abgeschleppt. Der Zugbetrieb konnte wieder aufgenommen werden.