Erneuerung steht noch aus Bahnübergang Haus Bockdorf wird bis März geschlossen

Der Bahnübergang am Wittenburgweg/Haus Bockdorf auf der Strecke des RE 10 (Niersexpress) in Kempen wird nun doch vorübergehend geschlossen. Das teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit. Die Bahnstrecke zwischen Kleve und Kempen war zuletzt aufwendig digitalisiert und modernisiert worden, im November 2022 wurde sie wieder in Betrieb genommen. 76 Bahnübergänge entlang der Strecke wurden im Zuge der Arbeiten ebenfalls an die neue digitale Technik angepasst oder direkt komplett erneuert. Doch bei allen Bahnübergängen war das nicht möglich: Für die Erneuerung einiger Bahnübergänge waren Planfeststellungsverfahren notwendig. Und die zogen sich hin beziehungsweise ziehen sich immer noch hin.