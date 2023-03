Jetzt spricht der Ex-Trainer des SV Straelen Bekim Kastrati: „Problem liegt nicht nur auf dem Platz“

Acht Spiele, acht Niederlagen – im Grunde genommen war Fußball-Regionalligist SV Straelen schon so gut wie abgestiegen, als Bekim Kastrati am 8. September vergangenen Jahres als Trainer an der Römerstraße anheuerte. Es sollte sich um ein kurzes Intermezzo von 13 Spielen an der Römerstraße handeln. Nachdem sich der ehemalige Profi mit Präsident Hermann Tecklenburg zu Beginn der Winterpause schon auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit geeinigt hatte, tauchte kurz nach Weihnachten ein Brief auf. 15 Spieler forderten mit ihren Unterschriften erfolgreich die Entlassung des Trainers. Das unrühmliche Ende einer Geschichte, mit der Bekim Kastrati inzwischen abgeschlossen hat.