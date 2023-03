Laser-Therapie am Gelderner Clemens-Hospital Hilfe bei Prostata-Beschwerden

In seiner Not erinnerte er sich an einen Zeitungsartikel, den er erst wenige Tage zuvor gelesen hatte. Darin ging es um eine minimalinvasive Laser-Therapie, die im St.-Clemens-Hospital Geldern bei Prostata-Beschwerden eingesetzt wird. Das überschüssige Gewebe wird dabei unmittelbar in der Vorsteherdrüse unblutig verdampft. Das umliegende Gewebe bleibt bei der Holmium-Laser-Enukleation verschont.