Polizei fahndet mit Foto Schmuckdiebin bei Juwelier in Nieukerk auf frischer Tat ertappt

Die Ladenbesitzerin aber bemerkte, wie die junge Frau in der Zwischenzeit drei Silberketten unter ihrer Jacke versteckte. Die Eigentümerin sprach die Diebin daraufhin direkt an, erreichte die Rückgabe der Ketten und fragte sogar nach dem Namen der Täterin. Diese nannte einen, verließ dann aber zügig das Geschäft, genau wie die beiden Männer. Die Polizei stellte später fest, dass der von der Frau angegebene Name falsch war. Nun fragt sie: Wer kennt die Frau auf dem Foto oder einen der beiden Männer?