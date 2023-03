Geldern Voll besetzter VW-Bulli fährt auf Renault auf

Um 15.45 Uhr war ein 51-jähriger Mann aus Geldern mit seinem Renault auf der Weseler Straße aus Issum kommend in Richtung Geldern unterwegs. Dabei wollte er nach links in einen Waldweg abbiegen. Das bemerkte eine Frau in einem nachfolgenden VW-Bulli offenbar zu spät. Die 52-Jährige konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr mit ihrem Wagen auf den Renault auf.