Aktion „Ein Funken Hoffnung“ Bunte Traktoren rollen durch Kerken

Und an diesem Grund hat sich aus Sicht der Bauern nichts geändert. Deshalb waren auf vielen der leuchtenden Traktoren auch Schilder mit Parolen zu lesen. „Ohne Bauern geht es nicht“, „Keine Bauern, keine Zukunft“ oder „Für viele Bauern ist der Funke bereits erloschen“ stand darauf geschrieben, als am Freitagabend eine Kolonne von rund 50 festlich dekorierten Treckern durch Kerken fuhr. Das waren in Kerken mehr Teilnehmer als vor einem Jahr, waren sich viele Stimmen am Straßenrand einig. Das mit 8 Grad recht milde und trockene Wetter lockte zahlreiche Zuschauer an die Strecke. Und für die gab es einige originelle Ideen an den Treckern zu entdecken. Von vielen ertönte Weihnachtsmusik, einige hatten einen komplett geschmückten Tannenbaum an Bord. Bei anderen fuhren der Weihnachtsmann und seine Rentiere mit.