Golflcub Schloss Haag Geldern setzt auf natürliche Feinde Mit Meisen den Eichenprozessionsspinner vertreiben

In Deutschland werden beim Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner vorrangig Insektizide eingesetzt, oft vom Hubschrauber aus versprüht. Dies ist jedoch nur erfolgreich, wenn sich die Larven in den ersten beiden Entwicklungsstadien befinden. Das Problem bei der chemischen Bekämpfung ist zudem, dass nicht nur der Falter, sondern alle Insekten in der Nähe getötet werden, die mit dem Gift in Berührung kommen. Eine Alternative ist das Ansiedeln von Meisen und Rotkehlchen in befallenen Gebieten. Die Raupe gehört zu den Leibspeisen der Vögel, und im Frühjahr können die Elterntiere ihre Jungen mit dem Eichenprozessionsspinner füttern.