Taten in Weeze, Neuss und Meerbusch Hochsicherheits-Prozess gegen einen Autodieb?

Dass eine Verhandlung vor dem Klever Landgericht nicht in Kleve, sondern in Düsseldorf stattfindet, ist nicht alltäglich. Genau das aber passiert seit vergangenem Freitag: Vor dem Landgericht Kleve ist ein Niederländer angeklagt, zusammen mit zwei (in einem Fall drei) Komplizen soll er mehrere Autos gestohlen haben. Einer der Tatorte war Weeze. Der Prozess findet aber nicht in der Schwanenburg in Kleve statt. Sondern im Prozessgebäude des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Von außen sieht das Gebäude aus wie ein Gefängnis, ist von Stacheldraht umgeben. Es wirkt um einiges stärker gesichert als das Klever Landgericht.