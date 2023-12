Ehrenamt Reparaturtreff Nieukerk spendet für Christkind aktiv

Problembesprechung und Annahme von defekten Geräten finden an jedem zweiten Donnerstag (in den ungeraden Kalenderwochen also 5. Kw, 7. Kw, 9. Kw und so weiter) von 17 bis 18 Uhr im Schpöötenhüske auf der Dennemarkstraße 47 in Nieukerk statt.