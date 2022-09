Zuwachs für den Wochenmarkt : Hoffleischerei Hawix bereichert Gelderner Markt

Geldern Der neue Stand wird vorerst immer freitags in Geldern zu finden sein. Angeboten werden Produkte aus dem eigenen Betrieb in Sonsbeck.

Die Stadt Geldern ist froh, eine neue Fleischerei auf dem Wochenmarkt begrüßen zu dürfen. Die Hoffleischerei Hawix aus Sonsbeck, deren Produkte aus dem eigenen Betrieb stammen, erfreute sich gleich beim Start in Geldern großer Beliebtheit. Ab sofort wird die Hoffleischerei immer freitags mit ihrem Stand auf dem Wochenmarkt vertreten sein – voraussichtlich ab Oktober/November auch dienstags. In Kapellen steht der Stand der Hoffleischerei Hawix schon etwas länger donnerstags auf dem Markt. Daran wird sich auch nichts ändern. Anneliese Hawix: „Unsere Großeltern führten noch einen landwirtschaftlichen Kleinbetrieb mit Schweinen, Kühen und Ackerbau. Die nächste Generation erweiterte den Betrieb um Schweinestallungen und einen großen Kuhstall. Noch heute führen wir einen landwirtschaftlichen Betrieb und bauen das Futter für unsere Tiere selbst an.“ Die Wurstwarten stammen aus der eigenen Hoffleischerei. Bei der Produktion werde auf die Zugabe von Glutamat, Glutalin und Milcheiweiß verzichtet. Die Familie Hawix, die in Sonsbeck einen Hofladen betreibt, legt großen Wert auf ein erweitertes Angebot. So gibt es in Geldern und Kapellen ab Herbst auch eine ständig wechselnde Auswahl von selbst gemachten Eintöpfen.