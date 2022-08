Gewünscht ist ein multifunktionaler Platz : Das sind die Pläne für das Bahnhofsumfeld Aldekerk

Aldekerk Ein multifunktionaler Platz soll an dem gastronomisch genutzten Gebäude entstehen. Wichtig sind den Politikern unter anderem genügend Fahrradstellplätze.

Einig war sich die Politik, dass die zu planende Fläche einen Platzcharakter erhalten soll. Wichtig bei der Planung: Es muss noch genügend Platz für die Busse da sein, die am Bahnhof halten. „Insgesamt sind drei Haltestellen für Gelenkbusse nötig“, erklärt Wagener. Denn nach Absprache mit den Verkehrsunternehmen wurde deutlich, dass Gelenkbusse in Zukunft vermehrt eingesetzt werden sollen. Was in Zukunft nicht nötig sei: eine Wendemöglichkeit für die Busse. Denn die sollen und können nicht auf dem Platz wenden, sondern werden über die Bruchstraße geleitet. Damit entfalle der Begegnungsverkehr von Bussen auf der engen Bahnhofstraße, erklärt der Planer. Die ortskundigen Politiker merkten sofort an, wie es dann mit dem Begegnungsverkehr auf der Bruchstraße aussehe. Auch da könne es eng werden mit einem Gelenkbus auf der einen und einem Lkw auf der anderen Straßenseite.