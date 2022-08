Vereinsgemeinschaft richtet das Volksfest aus : Hartefeld feiert seine große Kirmes

Präsentierten vor dem "Alten Pfarrhaus" die neue Fahne der Vereinsgemeinschaft Hartefeld, Vernum, Poelyck: Vorstandsmitglied Isabelle van de Kamp-Böhm und ihre Tochter Johanna. Mit den neuen Fahnen, die bei der Kirmes das Dorf schmücken sollen, soll das Abholzen junger Birken deutlich vermindert werden. Mitglieder der Löscheinheit Hartefeld-Vernum werden die Fahnen erstmals zur Hartefelder Herbstkirmes im Dorf platzieren. Foto: Carsten Maier Foto: Carsten Maier

Hartefeld Zum 112-jährige Bestehen der Löscheinheit wird ihrem langjährigen früheren Leiter Hermann-Josef Tombergs die Festkette verliehen. Am Samstag dreht sich alles um Schützenkönig Michael Nick und seinen Thron. zum Auftakt gastiert Ingrid Kühne.

Auf ihre „Herbstkirmes“ rund um den ersten Septembersonntag freuen sich die Vereine aus Hartefeld, Vernum und Poelyck. Nach langer Corona-Pause fasst die Vereinsgemeinschaft zwei Hochfeste der Hartefelder Vereinsszene zusammen: Das 112-jährige Bestehen der Löscheinheit Hartefeld-Vernum der Freiwilligen Feuerwehr und das Schützenfest der St. Antonius-Bruderschaft.

Entsprechend freut sich Vereinsgemeinschafts-Vorsitzender Herbert van Stephoudt schon bei der Vorbereitung über viele Unterstützer: „Sicherlich spielt dabei auch eine Rolle, dass wir nach der Corona-Pause endlich wieder Kirmes feiern dürfen, aber es tut schon gut, dass gleich zwei Vereine im Mittelpunkt stehen. Umso mehr freut mich aber, dass uns auch die Freunde aus Vernum und viele andere hilfreich zur Seite stehen. Das spricht für eine gelungene Kirmes“, so van Stephoudt.

Repräsentieren bei der Kirmes der Vereinsgemeinschaft die Löscheinheit Hartefeld-Vernum (von links): Adjutant Matthias Pasch mit seiner Frau Luzia, Festkettenträger Hermann-Josef Tombergs mit seiner Frau Tilde, Adjutant Erwin Thomas mit seiner Frau Martina. Foto: Carsten Maier Foto: Carsten Maier

Zum Auftakt der Feierlichkeiten am Donnerstag, 1. September, lockt ein Highlight gleich nach dem traditionellen Richten des Kirmesmaibaums ins Vereinslokal „Zur Dorfschmiede“: Zu Gast in Hartefeld ist die bekannte Kabarettistin und Karnevalistin Ingrid Kühne. Sie präsentiert im Rahmen des „Hartefelder Kirmes-Kabaretts“ die Vorpremiere zu ihrer neuen Tour „Von Liebe allein wird auch keiner satt.“ Der Abend in der „Dorfschmiede“ ist ausverkauft.

Freuen sich auf ihr Schützenfest in Hartefeld, das sie gemeinsam mit dem Jubiläum der Feuerwehr feiern wollen: König Michael Nick mit Königin Anke (Mitte) sowie Minister Stephan Vogt mit Hofdame Patricia (links) und Minister Ludwig Leurs mit Hofdame Manuela. Foto: HvS

Der Freitag, 2. September, steht ganz im Zeichen der Hartefelder und Vernumer Feuerwehrleute. Sie feiern das 112-jährige Bestehen der Löscheinheit. Nach der Festmesse mit Pfarrer Arndt Thielen und dem „Chor an St. Antonius“ wird dem langjährigen früheren Leiter der Löscheinheit, Hermann-Josef Tombergs, am „Alten Pfarrhaus“ durch Gelderns Bürgermeister Sven Kaiser die Festkette verliehen. Zum „Ball des Festkettenträgers“ am Freitagabend im Festzelt am Markt freuen sich Hermann-Josef Tombergs und seine Adjutanten Matthias Pasch und Erwin Thomas auch auf den Besuch vieler Feuerwehrleute aus den befreundeten Löschzügen der Stadt Geldern. Carsten Holzweiß, Leiter der Löscheinheit: „Zu Gast sind auch unsere Feuerwehr-Freunde aus Sevelen, mit denen wir über die Kommunalgrenze hinaus regelmäßig gemeinsam trainieren. Und selbstverständlich sind auch die ehemaligen Festkettenträger mit dabei, die zu diesem besonderen Tag eingeladen wurden.“

Am Samstag, 3. September, startet Hartefeld mit dem „Wecken“ durch den Spielmannszug „Blau-Weiß“ schon um 7 Uhr ins Schützenfest, das ja 2019 durch einen Planwagenunfall bereits vor der Corona-Zwangspause ausfallen musste. Der damalige König Simon Schmaelen, heute Brudermeister und Vorsitzender der Bruderschaft: „Die Vorfreude in der Bruderschaft ist riesig. Wir werden alles tun, um unserem König Michael Nick und seinem Hofstaat ein schönes Fest zu bereiten und hoffen beim ‚Königsgalaball‘ am Abend auf ein volles Festzelt. Mit der ‚Herzschlag-Partyband‘ aus Duisburg, dem Festwirt Hans-Wilhelm Kühnen und leckeren Snacks von ‚Hühnerdieb‘ Boris Rodenberg aus Kerken hat unser Schützenfest Spaß-Garantie“.

Der Sonntag, 4. September, wird in Hartefeld den Familien gewidmet. Nach einem „Familiengottesdienst“ in der St. Antonius Kirche warten viele Spielattraktionen auf dem Marktplatz auf die Kinder. Neben Ballonkunst von „Bellerfant“, der „Candy-World“ der Pfadinder, einem Wurfstand des Heimatvereins, einer Hüpfburg und viel leckerer Zuckerwatte, lädt auch eine Kinder-Eisenbahn zur Rundfahrt über den Marktplatz ein. Die offizielle „Festkettenrücknahme“ durch Ortsbürgermeister Friedhelm Dahl wird die Kirmes nicht beenden. Für gute Stimmung sorgen dazu am Sonntag nicht nur Rolf Rosen und sein Partner Kevin am DJ-Pult, sondern auch der Hartefelder Tennisclub: „Wir servieren zu sehr zivilen Preisen ein leckeres Kuchenbuffet im Festzelt. Da ist für alle Genießer etwas dabei“, verspricht der Vorsitzende des TC Hartefeld, Maik Wittstock.