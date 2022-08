Nahverkehr im Gelderland : Linie 73: Erfolg für Verbindung Geldern-Twisteden

Geldern/Twisteden Seit mehr als einem Jahr gibt es die neue Route. Von der profitieren Schüler und auch die Menschen aus Lüllingen. Beliebtes „Reiseziel“ ist auch das Irrland.

Vor einem Jahr ging die neue Buslinie 73, die Twisteden, Lüllingen – De Klus und Geldern direkt verbindet, an den Start. „Es war eine Entscheidung, die im Nachhinein goldrichtig war“, sagt Heinz-Theo Angenvoort, Mobilitätsfachmann der Stadt Geldern. Der Weg dahin war allerdings nicht einfach. Mehr als zwei Jahre kämpfte die Interessengemeinschaft „Direkte Busverbindung Twisteden-Geldern“. Sie machte sich dafür stark, dass Schüler aus Twisteden, die nach Geldern zur Schule wollten, morgens für eine Strecke, die mit dem Auto in 20 Minuten zu schaffen ist, nicht fast zwei Stunden unterwegs sind. Denn die morgendliche Linie 53 war überfüllt, der Weg mit dem Airport-Shuttle und RE 10 funktionierte nur mäßig und mit viel Wartezeit. Der Aktenordner von Rita Spitz-Lenzen, eine Mutter, die für die bessere Verbindung mitkämpfte, füllte viele Seiten. In den Gelderner Ausschüssen musste sie um die Entscheidung für die Linie bangen. Gelderns Kämmerer mahnte zum Sparen statt Geld in die Buslinie zu investieren. Einige Politiker sahen auch nicht ein, Geld für Kinder aus Kevelaer auszugeben oder für Schüler, die nicht auf städtische Schulen gehen, sondern das Berufskolleg des Kreises in Geldern besuchen oder die Mädchenrealschule des Bistums. Dass Geldern Schulstadt ist und es auch um ein attraktives ÖPNV-Angebot geht im Sinne der Umwelt, sahen als erste Grüne, SPD, FDP und BIG ein. Die Politiker der CDU und der Kämmerer zögerten noch im Ausschuss für Umwelt, Mobilität und Liegenschaften am 1. Dezember 2020. Im Gelderner Haupt- und Finanzausschuss im Januar 2021 fiel dann die Entscheidung für die neue Verbindung. Die Stadt Geldern sammelte nun Stimmen, die belegen, dass die Entscheidung für die neue Streckenverbindung goldrichtig war und nicht nur den Schülern hilft. „Endlich gibt es eine zuverlässige Busverbindung zwischen Twisteden und Geldern“, sagt Hanna van Lipzig, die in Geldern die Liebfrauenschule besucht. „Wir sind