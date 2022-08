Neuer Treff auf dem Gelderner Markt : Dritter Anlauf für den „HeimArt“-Markt

So voll war es beim Feierabendmarkt in Kempen. Einen ähnlichen Zulauf erhofft sich die Stadt auch für den „HeimArt“-Markt in Geldern. Foto: Hommen

Geldern Zweimal musste der Treff unter freiem Himmel schon verschoben werden. Einmal weil Unwetter drohten, das andere Mal, weil zu viele Aussteller abgesagt hatten. Im Oktober gibt es einen neuen Versuch.

Aller guten Dinge sind drei. So lautet nicht nur der Titel eines Liedes von Reinhard Mey. Es könnte auch das Omen für den „HeimArt“-Markt in Geldern sein. Zweimal musste er schon verschoben werden. Ursprünglich sollte der Treff unter freiem Himmel am Freitag, 20. Mai, auf dem Gelderner Markt über die Bühne gehen. Doch daraus wurde nichts.

Aufgrund von Unwettern hatte sich die Stadt dazu entschieden, die Veranstaltung kurzfristig abzusagen, um Bürger und Aussteller nicht in Gefahr zu bringen. Daraufhin wurde dann ein Nachholtermin vereinbart: Demnach hätte der „HeimArt“-Markt am Freitag, 17. Juni, seine Premiere feiern sollen. Doch daraus wurde wieder nichts. Möglicherweise hatte es damit zu tun, dass es der Tag nach Fronleichnam gewesen wäre, ein Brückentag. Jedenfalls hatten einige Aussteller abgesagt, sodass die geplante Veranstaltung nicht wie gewünscht hätte durchgeführt werden können.

„Ich habe erfreuliche Nachrichten“, verkündete Citymanagerin Valerie de Groot nun im jüngsten Wirtschaftsförderungssauschuss der Stadt Geldern. Der „HeimArt“-Markt werde nun definitiv am 19. Oktober stattfinden. Ein Mittwoch. Ob es diesmal klappt?

Seit 2020 wird in Geldern über einen Feierabendmarkt diskutiert. Die Grünen hatten den Antrag gestellt, den klassischen Wochenmarkt für die Bürger in die Abendstunden zu verlegen. Im März 2021 wurde der Antrag sogar noch einmal erweitert. Und zwar um das Thema Kunst. Wegen der Corona-Einschränkungen ließ sich das Vorhaben aber nicht wie geplant umsetzen.

Und es gab noch einen Grund. „Leider“, berichtete Valerie de Groot, „habe sich bis heute keiner der Marktbeschicker dazu überreden lassen, seinen Stand abends an einem Wochentag in der Gelderner Innenstadt aufzubauen.“ Weshalb die Wirtschaftsförderung dazu übergegangen war, ein alternatives Konzept zu erarbeiteten. Weniger Brot und Käse, dafür mehr Glanz und eine höhere Verweildauer in der Innenstadt. Schnell war von einer „After-Work-Party ohne Eis“ die Rede oder von einer „Straßenparty light“. „Mit diesem Event möchte die Stadt ihren Bürgerinnen und Bürgern nach Feierabend einen öffentlichen Treffpunkt in ansprechender Atmosphäre bieten“, schrieb die Stadt auf ihrer Homepage. Dabei sollten „Regionalität gepaart mit Kunst“ im Mittepunkt stehen.

Mit der Ursprungsidee der Grünen hatte das neue Konzept nur noch am Rande zu tun, weshalb man dazu überging, den Abend nicht länger Feierabendmarkt, sondern „HeimArt“-Markt zu nennen. „Heim“ steht in diesem Fall für Heimat, das englische „Art“ für den Kunstaspekt. „Eigentlich wollten wir mit unserem Konzept die Innenstadt stärken“, zeigte sich Thomas Krause, Ratsmitglied der Grünen, enttäuscht.

Die Ursprungsidee sei gut, betonte auch Gelderns Wirtschaftsförderer Lucas van Stephoudt. „Aber anscheinend mangelt es bei den Marktbeschickern an Personal und an Zeit.“ In diesem Jahr hätten bereits vier Gespräche mit dem Marktvorstand stattgefunden. „Aber die Antwort“, so van Stephoudt, „war immer die gleiche: Danke für das Angebot, aber nein, danke.“ Ähnlich fielen wohl die Antworten der Hofläden aus, die man ebenfalls angefragt habe. Van Stephoudt: „Die haben auch kein Personal.“ Somit bleibt es also vorerst bei dem Konzept für einen „HeimArt“-Markt. Da es im Oktober schon viele Parallel-Veranstaltung gab, habe man sich außerdem dazu entschieden, die neue Veranstaltung von Freitag auf Mittwoch zu verlegen.