Neues Projekt in der Arbeitsgelegenheitsmaßnahme : Kunst und Upcycling im Fairkaufhaus Geldern

Neues Projekt in der Arbeitsgelegenheitsmaßnahme

Geldern Das Projekt verwandelt Abfallgegenstände zu neuen Kunst-, Dekorations und Gebrauchsgegenständen – nach eigenen Ideen und Vorstellungen der Teilnehmer.

Im August ist die berufliche Integration in Geldern mit einem neuen Angebot gestartet. „Projektwerkstatt: Upcycling und Kunst – die Firma in der Firma“ nennt sich das Projekt des Fairkaufhauses und umfasst acht neue Plätze innerhalb der Arbeitsgelegenheitsmaßnahme (AGH). Dabei handelt es sich um ein Angebot für Langzeitarbeitslose.

Schon seit Längerem ist das Thema Nachhaltigkeit beim Caritasverband Geldern-Kevelaer gesetzt. Neben der Firma Kässbohrer aus Goch, die ihr Altholz, Spanngurte und weitere Materialien zur Verfügung stellt, konnte das Fairkaufhaus nun ein großes Unternehmen gewinnen, das seine Überschusswaren und Rücksendungen kostenlos zur Verfügung stellt, bevor sie vernbichtet werden. Mit der neuen Projektwerkstatt geht die berufliche Integration noch einen Schritt weiter – und sorgte beim Job-Center für Aufmerksamkeit. Gleich zwei Teilnehmer sind Anfang August gestartet, ein Dritter stößt in Kürze dazu, weitere sind vorgemerkt.

Die „Projektwerkstatt Upcycling und Kunst – die Firma in der Firma“ verwandelt Abfallgegenstände zu neuen Kunst-, Dekorations und Gebrauchsgegenständen – nach eigenen Ideen und Vorstellungen der Teilnehmer. Pascal und Tina sind begeistert. Sie häkelt aus gespendeter Wolle Taschen, Babymützen, Tassenwärmer und Stofftiere, hat eigenständig den Preis kalkuliert und Angebote geschrieben – mit Erfolg. Ihr jüngster Auftrag: 50 Babymützchen für die Befüllung von Begrüßungstaschen. Pascal dagegen arbeitet mit Holz und hat einen ersten Prototyp für eine Dekoleiter angefertigt. „Obwohl in meinem Umfeld nicht jeder davon überzeugt war, dass dies hier etwas für mich ist, habe ich das einfach ausprobiert. Ich habe wieder einen Anlaufpunkt und verfolge ein Ziel am Tag. Ich habe viele nette Kollegen und helfe auch, wenn sie meine Unterstützung brauchen“, berichtet Pascal.