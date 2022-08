Serie Gelderner Unternehmen im Porträt : Vaupel hilft bei Fußschmerzen

Die Gäste von der Stadtverwaltung und die Vertreter der Vaupel Orthopädie-Technik vor der Schneidemaschine. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Geldern Das Gelderner Familienunternehmen produziert Rohlinge für orthopädische Einlagen in vielen Varianten. Viel Handarbeit ist dafür erforderlich. Beim Besuch von Bürgermeister und Wirtschaftsförderer ging es auch um das Problem, neue Mitarbeiter zu gewinnen.

Heute würde man es „Start up“ nennen. 1977 wagten Klaus Vaupel und seine Ehefrau Ute Vaupel in Kevelaer den Sprung in die Selbstständigkeit. Sie eröffneten ihren Großhandel für Bandagen und Miederzutaten. Ihre Kunden fanden sie im Sanitätsfachhandel. Ein Jahr später erfolgte die Gründung der GmbH, der Firmensitz wurde nach Geldern verlegt, in den Keller des neuen Wohnsitzes der Familie. Rafael Vaupel, der heute gemeinsam mit seinem Bruder geschäftsführender Gesellschafter ist, stieg kurze Zeit später mit ein, allerdings schon mit der Ansage, dass er nicht sein gesamtes Berufsleben im Keller verbringen will. Der wurde dann auch zu klein, als Familie Vaupel die Geschäfte der Firma Hucklenbroich aus Langenfeld übernahm. Jetzt ging es um Schienen für Prothesen und dafür brauchte man auch Platz für eine Schmiedewerkstatt. Im Gewerbegebiet Am Pannofen wurde eine Halle angemietet.

Dort ist die Vaupel Orthopädie-Technik GmbH heute noch zu finden, auch wenn längst weitere Gebäude übernommen wurden. Aus dem Drei-Mann-Unternehmen ist ein Betrieb mit 36 Mitarbeitern geworden. Und weiteres Wachstum wird ins Auge gefasst, versicherten Rafael und Andreas Vaupel beim Besuch von Bürgermeister Sven Kaiser und Wirtschaftsförderer Lucas van Stephoudt. Neben den Geschäftsführern empfingen Frank Duckheim, Mitarbeiter der ersten Stunde und im Vertrieb tätig, sowie Sven Forthmann (Chief Marketing Officer) die Gäste aus dem Rathaus.

Info Firmengebäude steht Am Pannofen Kontakt Vaupel Orthopädie-Technik GmbH, Am Pannofen 49, Geldern, Telefon 02831 133360, E-Mail: info@vaupel-online.de. Netz Mehr zum Unternehmen unter www.vaupel-online.de.

Zwischenzeitlich hat sich Vaupel wieder neu erfunden und ein neues Produkt entdeckt. 2004 wurde die Schmiedewerkstatt aufgelöst, stattdessen wurde eine Produktion für Einlagenrohlinge aufgebaut. Damit wurde die richtige Marktlücke gefunden. Problem mit Füßen und Rücken nehmen zu, orthopädische Einlagen sind ein wichtiges Hilfsmittel. Und die basieren häufig auf den Rohlingen aus Geldern. Im Sanitätshaus oder beim Schuhtechniker wird die richtige individuelle Lösung gesucht, der Rohling zur Herstellung von maßgefertigten orthopädischen Einlagen kann dann aus der Produktion von Vaupel oder eines Mitbewerbers kommen. Der Fachmann erstellt dann aus dem geeigneten Rohling für den Patienten die individuelle Einlage. Rafael Vaupel: „Viele Rohlinge haben wir im Lager, so dass sie innerhalb kürzester Zeit geliefert werden können. Großabnehmer geben wir die Möglichkeit eines eigenen Lagerplatzes, so dass sie nie in einen Lieferengpass geraten. Alle Materialien, die wir verwenden, sind konform mit der aktuellen Medical Device Regulation (MDR).“

Wie vielfältig das Angebot an Rohlingen für Einlagen sein kann, sahen Kaiser und van Stephoudt beim Rundgang durch Lager und Produktion. Weit über 1000 verschiedene Rohlinge in allen Farben und mit verschiedenen Mustern sind bei Vaupel zu bekommen. Sehr viel Handarbeit steckt in den Produkten, die von Geldern aus nicht nur deutschlandweit, sondern auch im europäischen Ausland erfolgreich vermarktet werden. Eine besondere Spezialität von Vaupel sind zudem Rohlinge für Sicherheitsschuhe. „Wir befassen uns mit der ganz speziellen Thematik der Versorgung von Sicherheitsschuhen nach der DGUV 112-191. Bis heute haben wir unser Programm auf acht Hersteller ausweiten können“, sagt Andreas Vaupel.