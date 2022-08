Trainingszentrum „Geldern Vital“ neben den Action-Markt : Fitness-Training im früheren Kaufhaus

Studioleiterin Lena Titz und Physiotherapeut Marco van Hees mit zwei Sportlern im neuen Studio von „Geldern Vital“. Foto: Heinz Spütz

Geldern Marco van Hees zieht mit dem Trainingszentrum „Geldern Vital“ neben den Action-Markt in die Innenstadt zur Rückseite des ehemaligen Woolworth-Marktes. Freitag gibt es einen Tag der offenen Tür.

Effektives Training, um in kürzester Zeit mit Schwung und Wohlbefinden durch den Alltag zu kommen: Das wird ab dem heutigen Donnerstag im Stadtzentrum der Herzogstadt möglich sein. Der Gelderner Unternehmer und Physiotherapeut Marco van Hees verlässt mit seinem Mitgliederbereich der Sportmedizin das Gesundheitszentrum am Krankenhaus und zieht mit dem sportmedizinischen Trainingszentrum „Geldern Vital“ neben den Action-Markt in die Innenstadt zum Südwall 30 in die freien Räumlichkeiten an der Rückseite des ehemaligen Woolworth-Marktes. Damit ist auch die letzte freie Fläche im früheren Kaufhaus wiederbelebt. 2007 war das Kapitel Woolworth in Geldern zu Ende gegangen. Ende 2015 kaufte der Walbecker Investor und Immobilien-Experte Reinhard Fleurkens das Gebäude und brachte im ersten Schritt die Textilkette H&M im vorderen Bereich unter.

„Wir verstehen uns als Dienstleister im Gesundheitswesen“, sagt van Hees. „Regelmäßiges Training ist das beste Medikament zur Erhaltung und Verbesserung der Muskulatur und der Bewegungsfähigkeit, um nachhaltig eine neue Lebensqualität und Freude an Bewegung zu erlangen.“

Info „Geldern Vital“ ist auch sonntags geöffnet Öffnungszeiten Das „Geldern Vital“ hat wie folgt geöffnet: Montag bis Mittwoch von 8 bis 20 Uhr, Donnerstag von 15 bis 20 Uhr, Freitag von 8 bis 16 Uhr und sonntags von 9 bis 13 Uhr. Kontakt Lena Titz, Sportmedizinisches Trainings-Zentrum Geldern, Südwall 30, lena.titz@geldernvital.de.

Was wird sich nun mit dem Umzug verändern? Die Antwort lautet: Jede Menge. Stand dem Kunden an der Clemensstraße im Gesundheitszentrum 120 Quadratmeter Trainingsfläche zur Verfügung, so sind es nun 600, also das fünffache, geworden. Auf Grund der noch immer herrschenden Pandemie wird durch eine spezielle Filteranlage die Luft im Studio sechsmal pro Stunde gewechselt. Die Räumlichkeiten sind voll klimatisiert und energetisch auf dem neusten Stand. Den Besuchern stehen in großer Ausstattung Umkleidekabinen mit den entsprechenden sanitären Anlagen und Nasszellen zur Verfügung.

Weitere Vorteile sind, dass die Tiefgarage bis zu 90 Minuten kostenlos benutzt werden kann, Parkplatzgebühren entfallen und man trockenen Fußes ankommt. Auswärtige Kunden ohne ein eigenes Fahrzeug profitieren von der Nähe zum Bahnhof oder den Bushaltestellen am Markt oder direkt vor der Haustüre am Südwall. Übrigens sind ausreichend Fahrradständer vor dem Eingang zum Studio vorhanden.

Geblieben sind die bekannten Gesundheitszirkel von eGym und Flexx, dazu kommt neu das medizinische EMS-Training (Elektrotherapie zur Stärkung der Muskulatur), sowie die Cardio-Geräte (Fahrradergometer, Cross-Walker) zum Pushen der Ausdauer. Terminabsprachen sind nach wie vor nicht erforderlich.

„Während der Öffnungszeiten ist ständig ein ausgebildeter Trainer auf der Fläche“, sagt Marco van Hees“, so dass wir in einer Art „Personal Training“ in der Lage sind, individuelle medizinische Trainingstherapien, die exakt mit Diagnosen, Ziele, Leistungsfähigkeit und Bedürfnisse abgestimmt sind, durchzuführen und mit ständiger Präsenz zu begleiten.“

Doch der zentrale Standort bietet noch zusätzliche Vorteile, die van Hees aufführt: „Ein weiteres Standbein ist die sogenannte betriebliche Gesundheitsförderung. Durch die Lage haben Berufstätige die Möglichkeit, in der Mittagspause oder direkt nach der Arbeit „mal eben“ eine Trainingseinheit einzulegen, die sogar durch die entsprechende Qualifikation vom Arbeitgeber bezuschusst werden kann. Am Freitag beim Tag der offenen Tür werden wir ausführlich darüber berichten.“

Diese „offene Tür“ findet vom 1. bis 3. September (Freitag von 9 bis 18 Uhr, Samstag von 9 bis 16 Uhr, Sonntag von 9 bis 13 Uhr) statt und erlaubt den Kunden und Neugierigen ein Einblick in das neue Gelderner Trainingszentrum. Das Personal wird keiner Frage aus dem Wege gehen und umfassend Auskünfte erteilen.