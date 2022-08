Autofahrer fiel wegen Schlangenlinienfahrt in Kevelaer auf : Trotz Fahrerwechsels: Zu viel Alkohol und ein ungültiger Führerschein

Kevelaer Offenbar hatten die beiden Männer noch versucht, durch einen Fahrerwechsel ohne Probleme durch die Polizeikontrolle zu kommen. Das ging aber schief.

Zu einem ungewöhnlichen Fall von Fahren unter Alkoholeinfluss kam es am Montagabend, wie die Polizei mitteilte. Ein Zeuge hatte sich mit dem Verdacht einer Trunkenheitsfahrt bei der Polizei gemeldet. Ihm war die ungewöhnliche Fahrweise aufgefallen. Ein Mann am Steuer eines grauen BMW X5 sei in Schlangenlinien unterwegs und mache gerade einen Zwischenstopp an einer Tankstelle in Uedem, teilte der Zeuge mit. Fahrer des Wagens sei ein Mann im Alter von etwa 50 Jahren, mit im Wagen sei ein etwa 20 Jahre alter Beifahrer. Der Zeuge fuhr anschließend hinter dem BMW her.