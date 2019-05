Kriminalität : Hubschrauber sucht in Walbeck nach Mann und Frau

Walbeck Die Hilferufe einer Frau im Grenzwald von Walbeck haben zu einem Hubschraubereinsatz geführt. Die Fahndung läuft noch.

Wie die Polizei am Freitag weiter mitteilte, war eine 24-jährige Frau am Donnerstag im Wald unterwegs, als sie gegen 15.45 Uhr eine Frau um Hilfe rufen hörte. Sie folgte der Stimme und sah einen Mann auf einer Frau liegen. Der Mann kam auf die 24-Jährige zu, fragte, warum sie sich einmische, und zog ein Messer aus seiner Tasche. Damit verletzte er die 24-Jährige leicht im Gesicht und ging dann weg. In der Zwischenzeit war laut Polizei auch die andere Frau verschwunden. „Wer das Opfer ist und was sich genau ereignet hat, wissen wir nicht“, sagte Michael Ermers, Pressesprecher der Kreispolizeibehörde Kleve. Ein Hubschrauber wurde um 17 Uhr angefordert und flog ab 17.30 Uhr über Walbeck und Umgebung. Auch die Polizei in den Niederlanden wurde alarmiert. Die Suche nach den beiden verschwundenen Personen ist bisher ergebnislos geblieben.