Täter flüchtig : Polizei sucht Einbrecher mit Hubschrauber in Krefeld

Krefeld Einbrecher haben am Samstagabend versucht, in Krefeld-Verberg in ein Reihenhaus einzubrechen. Sie flüchteten, als der Hauseigentümer wach wurde.Bei der Suche nach den Tätern setzte die Polizei einen Hubschrauber ein.

Wie die Leitstelle mitteilte, hörte gegen 23 Uhr der 45-jährige Bewohner des Reihenhauses an der Straße En de Siep, der bereits geschlafen hatte, laute Geräusche aus dem Erdgeschoss. Als er nachschaute, versuchte gerade ein Unbekannter, die Terrassentür aufzuhebeln. Als der Besitzer ruckartig die Tür öffnete, flüchtete der Einbrecher in Begleitung eines weiteren Mannes durch den Garten auf das angrenzende Feld. Bei der anschließenden Suche nach den Flüchtigen setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein.

Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Einbrecher entkommen. Ein Täter soll etwa 1,75 Meter groß und 25 bis 30 Jahre alt und auffällig dünn sein. Er hatte eine helle Hautfarbe, sehr kurze Haare und war bekleidet mit einem dunklen Kapuzenpulli. Der zweite Flüchtige sei massiger und größer gewesen. Hinweise an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

(jon)