Geldern : Karten gewonnen für Lars Reichow

Geldern Je zwei Freikarten gehen an Valentin Herrmann (Veert), Karin Verhoeven (Issum), Peter Mätzkow (Nieukerk), Daniela Laarmanns (Geldern) und Edith Amend (Geldern). Die Karten gibt es gegen Vorlage des Personalausweises am 10. Mai an der Abendkasse der Liebfrauenschul-Aula, Weseler Straße 15, 20 Uhr.