Ratingen : Polizei sucht Einbrecher mit Hubschrauber

Breitscheid Unbekannte lösten in einem Supermarkt die Alarmanlage aus. Fahndung blieb zunächst erfolglos.

(JoPr) Wieder ein nächtlicher Hubschrauber-Einsatz, diesmal über Breitscheid: Am Dienstagmorgen gegen 2.20 Uhr kam zu einem Einbruch in einen Supermarkt an der Straße An der Hoffnung. Wahrscheinlich mindestens zwei bislang noch unbekannte Einbrecher zerstörten eine Glastür am Haupteingang des Supermarktes. Ausgestattet mit professionellem Werkzeug und weiteren Hilfsmitteln begab man sich dann scheinbar zielgerichtet zu einem Geldautomaten im Vorraum des Marktes. Erst nach bereits mehrminütigen Versuchen, den Automaten mit Werkzeuggewalt zu öffnen, lösten die Einbrecher um 3.07 Uhr einen Einbruchalarm aus, der bei einem Bewachungsunternehmen registriert wurde. Bei einer schnellen Überprüfung des Objekts durch Verantwortliche wurden Einbruchspuren entdeckt und die Ratinger Polizei alarmiert.