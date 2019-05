Blasmusik : Pfarrgarten wird zur Konzertbühne

NIEUKERK Der Musikverein „Eintracht“ zog zahlreiche Nieukerker zu seinem Freiluftkonzert. Die Zuhörer machten es sich auf Campingstühlen und Picknick-Decken gemütlich und lauschten dem abwechslungsreichen Programm.

Das gab es noch nie: ein Picknick-Konzert im Pfarrgarten hinter dem katholischen Pfarrheim am Dionysiusplatz. Die Abteilung des sinfonischen Blasorchesters vom Musikverein „Eintracht“ Nieukerk erwischte mit sonnigen 23 Grad am Sonntag zunächst bestes Picknick-Wetter. Das ist bei dem von Wetterkapriolen dominierten Mai in diesem Jahr nicht selbstverständlich. Deswegen wurde im Falle einer Regenmeldung bereits im Vorfeld der 26. Mai als Ausweichtermin bekannt gegeben. Jung und Alt brachten Campingstühle und Picknick-Decken mit, um es sich im Pfarrgarten richtig gemütlich zu machen.