Show : Maurice ist bei „The Voice Kids“ weiter

Nieukerk Mit dem Song „Kreise“ von Johannes Oerding überzeugte der 14-jährige Nieukerker den Popstar Wincent Weiss. In dessen Team zieht er jetzt in die „Battles“.

„Wenn er sich umdrehen würde, dann wäre das schon... wow“, sagte Maurice bei „The Voice Kids“ vor seinem Auftritt. Mit „er“ meinte der 14-Jährige aus Nieukerk den Popsänger Wincent Weiss. Und kurz, nachdem Maurice am Klavier Platz genommen und angefangen hatte, den Song „Kreise“ von Johannes Oerding zu singen, drehte sich der Stuhl von Jurymitglied Weiss um. Damit war klar: Maurice ist eine Runde weiter bei der Castingshow „The Voice Kids“, die am Freitagabend auf Sat.1 ausgestrahlt wurde. Maurice überstand die „Blind Audions“ und steht nun in der zweiten Runde, den „Battles“. Neben Wincent Weiss drehten sich Smudo und Michi Beck von den „Fantastischen Vier“ um und wollten Maurice in ihrem Team haben. Maurice entschied sich für Wincent Weiss, mit ihm geht der 14-Jährige in die Battles, die ab 15. April auf Sat.1 ausgestrahlt werden.