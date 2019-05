Literatur : Judith Schalansky liest im Übersetzer-Kollegium

Straelen Beim 18. Straelener Atriumsgespräch der Kunststiftung NRW trifft die Autorin Judith Schalansky vom 22. bis 26. Mai im Europäischen Übersetzer-Kollegium (EÜK) in Straelen die Übersetzer ihres Werks „Verzeichnis einiger Verluste“.

Sie arbeitet auf Einladung der Kunststiftung NRW in Straelen mit ihren Übersetzern mehrere Tage lang in mikroskopischer Detailarbeit am Text. Über die Arbeit am Text sprechen die Schriftstellerin und ihre Übersetzer in einer öffentlichen Veranstaltung am Donnerstag, 23. Mai, ab 19.30 Uhr im EÜK auf der Kuhstraße in Straelen. Judith Schalansky wird an dem Abend auch aus „Verzeichnis einiger Verluste“ lesen und Exemplare signieren. Tickets können im EÜK zum Preis von zehn Euro gekauft werden (freie Platzwahl; keine Ermäßigungen). Auch eine Versandzustellung der Tickets ist möglich.