Mehr Sicherheit für Radfahrer : CDU Issum will Fahrradweg zwischen Sevelen und Nieukerk

An der Kreuzung zwischen Sevelen und Nieukerk wird demnächst eine Ampelanlage aufgestellt. Ein Radweg wäre ebenfalls wichtig, so die Issumer CDU. Foto: Bianca Mokwa

Sevelen/Nieukerk Wer die Verkehrswende will, der muss auch für die passende Infrastruktur sorgen. Sichere Radwege sind dafür notwendig. Ein Lückenschluss wäre an der L 479 nötig. Die Bezirksregierung ist am Zug.

Wer von Sevelen nach Nieukerk mit dem Fahrrad fahren möchte, braucht starke Nerven. Die Straße ist relativ schmal, einen Radweg gibt es nicht. Das soll sich nach Meinung der Issumer CDU möglichst schnell ändern. Sie hat den Antrag gestellt, auf der 3,6 Kilometer langen Strecke entlang der Nieukerker Straße (L479 zwischen L362 und B9), einen Radweg anlegen zu lassen. Nicht nur die Radler, die am Wochenende unterwegs sind, werden davon profitieren, sondern auch Pendler, die mit dem Rad von Sevelen zum Bahnhof nach Nieukerk fahren, ist der CDU-Fraktionsvorsitzende Gerd Stenmans überzeugt.

Der Antrag ist nicht neu. Die Kerkener CDU hatte ihn bereits 2018 gestellt. Passiert ist seitdem nichts, außer, dass der Bau des Radwegs auf der Prioritätenliste der Bezirksregierung nach oben gewandert ist. „Steter Tropfen höhlt den Stein“ lautet die Hoffung Stenmans auf eine schnelle Lösung. Um den Radweg bauen zu können, müsste die Bezirksregierung nicht nur grünes Licht geben, sondern auch einiges an Geld in die Hand nehmen. Möglich wäre der Bau nur, wenn Ackerflächen gekauft werden. Die Straße selbst ist so schmal, dass nichts davon für einen Radweg abgezweigt werden könnte.