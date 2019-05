Klassische Musik : Sänger gesucht für Mozarts „Requiem“

Straelen Das Chor-Projekt an St. Peter und Paul Straelen nimmt wieder die Proben für ein großes Konzert auf.

Das Chor-Projekt an St. Peter und Paul Straelen lädt erneut zum Mitsingen ein. Nach dem wunderbaren Erfolg im Dezember 2018 bei der Aufführung zweier Bachkantaten zusammen mit Spatzenchor und Jungem Chor beginnen die Proben jetzt wieder. In diesem Jahr stehen das berühmte „Requiem“ von Wolfgang Amadeus Mozart und das „Adagio for Strings“ von Samuel Barber auf dem Programm. Die Fördergesellschaft Geistliche Musik an St. Peter und Paul Straelen lädt wieder zum Mitmachen ein. Neben den „alten Hasen“ sind natürlich auch unerfahrene Sänger willkommen, die einmal die Möglichkeit nutzen wollen, solch ein Werk einzustudieren und eine Aufführung mit den Duisburger Philharmonikern zu erleben.