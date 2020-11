Kinder sollen malen : Museum Kevelaer sucht digitale Advents-Kunst

Kevelaer Das Museum Kevelaer plant einen virtuellen Adventskalender. Ab 1. Dezember soll jeden Tag ein Türchen auf der Facebook-Seite geöffnet werden.

Da in diesem Jahr der traditionelle Adventskalender-Workshop ausfällt, hat sich das Niederrheinische Museum etwas anderes ausgedacht. Wenn schon die vielen tollen Ideen der Kinder nicht vor Ort verwirklicht werden können, so kann das Museum sie dennoch präsentieren – und zwar digital. So soll ab dem 1. Dezember jeden Tag im Advent ein virtuelles Türchen auf der Facebook-Seite des Museums geöffnet werden, hinter dem ein selbstgemaltes Bild von einem Kreativen zu Hause zu bewundern ist. Deshalb sollten Kinder jeden Alters ab sofort ihre künstlerischen Werke per E-Mail an info@niederrheinisches-museum-kevelaer.de. senden. Ob Buntstift oder Pinsel, ob Wasserfarbe oder Acryl – das Lieblingsmotiv zum Thema Winter, Advent oder Weihnachten sollte auf DIN-A4-Format passen. Beim Versenden des Bildes sollte darauf geachtet werden, dass es eine gute Qualität, aber nicht größer als vier Megabyte ist. Dazu noch Vornamen und Alter, den Wohnort und den Titel des Kunstwerks schreiben. Die ersten 24 Einsendungen werden in den Adventskalender aufgenommen.