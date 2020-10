Ausstellung in Wachtendonk : Musiker-Einsatz und schöne Natur

Markus Roosen mit einer seiner Schwarz-Weiß-­Arbeiten. Foto: Jürgen Karsten

Wachtendonk Der Kempener Markus Roosen zeigt in der Wachtendonker „Galerie Zwecklos“ gestaltete „Lichtwerke“. Die Ausstellung ist ab dem 3. November zu sehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jürgen Karsten

Das Fotografieren ist die Leidenschaft des Kempeners Markus Roosen. Der Mann aus dem Jahrgang 1964 zeigt seine fotografischen Arbeiten im November in der „Galerie Zwecklos“ der Tönisvorster Galeristin Kerstin Mänz an der Weinstraße in Wachtendonk.

Mit der Fotografie beschäftigt sich der gelernte Elektrotechniker, der zuletzt im Vertrieb arbeitete, seit rund 30 Jahren. Es fing alles an mit einer analogen Spiegelreflexkamera und ein paar Objektiven. Nach ersten Erfahrungen mit verschiedenen analogen und digitalen Kompaktkameras stieg er schließlich ein in die Welt der digitalen Spiegelreflextechnik. Heute besitzt er eine professionelle Kamera-Ausstattung mit einer kompletten mobilen Fotostudio-Ausrüstung.

„Body and Blues – Objects D´Art“ nennt er seine Ausstellung. Hinter jedem Wort steckt eine seiner Bildthematiken. Egal ob Porträts, Events, Livekonzerte, Landschaften oder technische Detailaufnahmen: Er hält mit seiner Kamera die Schönheit der Natur, den Körpereinsatz eines Musikers beim Konzert oder die technischen Finessen eines Oldtimers im Bild fest. Er begleitet mit seiner Ausrüstung seit vielen Jahren den international bekannten Bassisten Martin Engelien, Gründungsmitglied der Klaus-Lage-Band, auf den Go-Music-Events. In Wachtendonk sind einige dieser Werke zu sehen. Dabei sind Fotografien in Schwarz-Weiß und auf Holzplatten aufgezogen.

Neben dem Fotografieren beschäftigt sich Markus Roosen intensiv mit der digitalen Nachbearbeitung seiner Bilder. Dabei entstehen Kompositionen ganz eigener Art. „Lichtwerke“ nennt er diese Arbeiten. Durch das gekonnte Vermischen und Zusammenfügen von Bildern und Texturen erschafft er diese „Lichtwerke“ mit einer eigenen, ganz persönlichen Handschrift.

Seine Arbeiten hat er bereits auf Ausstellungen in Rees, im Gut Heimendahl und in diversen Gaststätten gezeigt. Roosen ist Gründungsmitglied des jüngst gegründeten Kunstvereins Kempen, dem 13 Mitglieder angehören. Seine Facebook-Gruppe umfasst derzeit 200 User. Gerne gibt er sein Wissen und seine Erfahrung im Umgang mit der Kamera auch weiter, bietet Workshops oder persönliche Beratung an. Kontakt unter Telefon 0171 7191392, E-Mail info@bodyandblues.de.