Wermelskirchener Gemeinschaftsprojekt : Vier Künstler für den Adventskalender

Wermelskirchen Der Wermelskirchener Kalender ist fertig. Er ist zum ersten Mal als Gemeinschafts-Kunstwerk entstanden. Vier Künstler haben daran gearbeitet – bei der Vorstellung konnten sie leider nicht anwesend sein. Sie gehören aufgrund ihrer Behinderung zur Risikogruppe.

Ein schöner Adventskalender , das ist etwas Besonderes. Und auch mal was anderes als die typische Flasche Wein als Weihnachtsgeschenk für die Geschäftskunden – das dachte sich Rainer Kocherscheid, Geschäftsführer des Verpackungsunternehmen Kocherscheid, vor nunmehr 14 Jahren. Und so entstand die Idee für den Wermelskirchener Adventskalender , ein gemeinsames Projekt der Firma Kocherscheid, der Lebenshilfe Bergisches Land und der Konditorei Wild – und Fotografin Jutta Mader.

Auch in diesem Jahr ist das Kunstwerk im 3D-Stil mit dem Weihnachtsbaum-Motiv aus grün bemalten Wäscheklammern und echter Baumrinde gut gelungen: Mit viel Glitter und leuchtenden Farben haben vier Künstler einen echten Hingucker geschaffen. Am Freitag wurde der neue Wermelskirchener Kalender mitsamt dem Original-Kunstwerk vorgestellt. Anders als sonst allerdings ohne die beteiligten Künstler und nicht in den Räumlichkeiten der Werkstatt Lebenshilfe, sondern wegen der Hygienevorschriften in den Bürgerhäusern an der Eich.