Aktion in Kaldenkirchen : Förderverein verkauft Kalender

Aktion in Kaldenkirchen

Der Erlös aus dem Kalenderverkauf wird für die Arbeiten in der Kirche St. Clemens genutzt. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Kaldenkirchen Der Erlös wird für Arbeiten in der Kaldenkirchener Kirche St. Clemens genutzt.

Der Kirchbauförderverein startet erneut seine Adventsaktion und legt einen Adventskalender auf. Mit dem Erlös sollen – wie bereits in den vorangegangenen fünf Jahren – anstehende Renovierungen in der katholischen Pfarrkirche finanziert werden.

Der seit acht Jahren bestehende Verein hat zuletzt maßgeblich etwa einen neuen Anstrich und die Restaurierung der Kirchenbänke und des Holzfußbodens, den Kauf neuer Sitzpolster für die Kirchenbänke und Ausbesserungsarbeiten am Fußboden unterstützt.

Verkauft werden die Kalender in Kaldenkirchen im Pfarrbüro St. Clemens, Kehrstraße (geöffnet montags, dienstags und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie donnerstags von 15 bis 17 Uhr), in der Adler-Apotheke, Kehrstraße 77, und in der „Neuen Grenzapotheke“, Bahnhofstraße 52.