Gelderner Künstlergruppe : Farbe dank der „Pinselschwinger“

Geldern Elf Frauen widmen sich bei regelmäßigen Treffen in der Gruppe ihrem Hobby, der Kunst. Sie malen unter der Anleitung von Nina Stiber. Im Foyer des Rathauses Geldern stellen sie noch vier Wochen lang ihre Werke aus.

Im Foyer des Gelderner Rathauses stehen zwei Reihen Bilder. Bunt gemischt sind sie: Manche zeigen Tiere, manche Landschaftsmotive, andere abstrakte Formen, die an Ranken oder Blumen erinnern. Und davor steht eine genau so bunt gemischte Gruppe Menschen: Die Bilder, die hier ausgestellt sind, wurden von der Hobby-Künstlergruppe „Die Pinselschwinger“ gemalt. Die Gruppe stellt nun schon zum dritten Mal im Rathaus aus.

Elf Mitglieder zählt die Gruppe momentan. Die Künstlerinnen kommen aus verschiedenen Lebensbereichen: Von der Landwirtin über die Einzelhandelskauffrau bis zur Krankenschwester ist alles dabei. Doch so unterschiedlich die Frauen auf den ersten Blick vielleicht sind, eines haben sie doch gemeinsam: Jeden Mittwochabend treffen sie sich, um zusammen unter der Anleitung von Nina Stiber zu malen. Als Schutz vor Ansteckungen wurde in diesem Jahr sogar draußen gemalt.

Das alles geschieht unter der Anleitung von Nina Stiber. Die Künstlerin mit kirgisischen Wurzeln hat ein Atelier in Kalkar. Für die „Pinselschwinger“ kommt sie aber jede Woche nach Geldern. „Nina hat Kunst studiert und kann uns deshalb einige Dinge erklären“, findet Angie Weihofen. „Aber trotzdem sind wir ganz frei in dem, was wir malen. Nur am Anfang gibt es immer zehn Minuten Zeichenübung.“