Kultur in Straelen : Kulturring Straelen streicht November-Termine

Straelen Der Verein reagiert auf die sich wieder zuspitzende Corona-Pandemie. Die Veranstaltungen sollen im nächsten Jahr nachgeholt werden.

Mit drei Veranstaltungen war der November für den Kulturring Straelen so gefüllt, wie man es vor der Corona-Pandemie gewohnt war. Doch angesichts der Entwicklungen zieht der Verein die Reißleine. Alle Termine des kommenden Monats sind abgesagt. Das betrifft den „Oevend op Stroels Ploatt“, der am 15. November in der Bofrost-Halle stattfinden sollte, das Gastspiel von „Das wird super“ aus Wien in der Bofrost-Halle, das schon vom 3. April auf den 22. November verlegt worden war, sowie das Klavierkonzert mit Kenji Miura im Jugendheim JuSt am 28. November.